Жители Соснового Бора бьют тревогу из-за желтой воды в кранах

ГАТЧИНА, 14 августа, ФедералПресс. Жителей Соснового Бора тревожит качество воды в реке Систе. Администрация города на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала ответ гарантирующего поставщика по водоснабжению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии