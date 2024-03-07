Трагическое наследие: почему после съемок «Мастера и Маргариты» скончалось 20 актеров Ирэн ОрлонскаяРоман Булгакова «Мастер и Маргарита» остается загадочным и притягательным произведением, которое прочно вошло в историю русской литературы.
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