Симферополь и столица Никарагуа Манагуа подпишут договор, как города-побратимы

Симферополь и столица Никарагуа Манагуа готовятся подписать договор о побратимских связях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя республики Крым при президенте РФ, вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.
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