Гендиректор ВОЗ оценил борьбу с оспой обезьян в $135 млн за полгода

На борьбу с оспой обезьян (mpox) потребуется за полгода финансирование в размере $135 млн. Об этом в пятницу, 23 августа, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.