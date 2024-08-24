Гендиректор ВОЗ оценил борьбу с оспой обезьян в $135 млн за полгода

На борьбу с оспой обезьян (mpox) потребуется за полгода финансирование в размере $135 млн. Об этом в пятницу, 23 августа, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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