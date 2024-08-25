Судя по SteamDB, для GTA: The Trilogy – The Definitive Edition готовится обновление Пользователи з...

Судя по SteamDB, для GTA: The Trilogy – The Definitive Edition готовится обновлениеПользователи заметили в SteamDB загадочные обновления веток предназначенных для разработчиков у каждой из частей Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.
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