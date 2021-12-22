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За хулиганство на дорогах грозит до двух лет лишения свободы

Злостных лихачей на дорогах, прежде наказанных за нарушение ПДД в административном порядке, предлагают привлекать к уголовной ответственности.

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