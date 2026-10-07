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Защитник СКА Мироманов о 16 пропущенных шайбах за 3 матча: «Много ошибаемся, допускаем много потерь, сами себе привозим. Нужно все это подчищать»

Защитник СКА Даниил Мироманов высказался о поражении от «Северстали» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (2:5).

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