Защитник СКА Мироманов о 16 пропущенных шайбах за 3 матча: «Много ошибаемся, допускаем много потерь, сами себе привозим. Нужно все это подчищать»

Защитник СКА Даниил Мироманов высказался о поражении от «Северстали» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (2:5).
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