Рынок недвижимости России продолжает оставаться в состоянии стагнации. По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья за… «Цены на жильё застыли»: когда ждать роста — прогноз банкира .
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