В России откроются монобрендовые магазины Rinascimento

Итальянская Teddy Group, владеющая брендами Terranova и Calliope, заявила об открытии точек продаж под брендом Rinascimento в России, сообщает РБК со ссылкой на представителя новой торговой марки Татьяну Минаеву.
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