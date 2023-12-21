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В России запустят коммерческий спутниковый интернет. Это будет отечественный аналог Starlink

В России запустят коммерческий спутниковый интернет. Это будет отечественный аналог Starlink

Российская космическая компания «Бюро 1440» планирует к 2027 году запустить коммерческий сервис спутникового интернета аналогично американскому StarlinkКак сообщают «Ведомости», в ходе выступления на открытии тестовой зоны 5G международной выставки-форума «Россия» гендиректор ГК Yadro Алексей Шелобков рассказал о планах компании «Бюро 1440», которая также входит в «Икс холдинг», запустить в России коммерческий спутниковый интернет — по аналогии с американским сервисом Starlink Илона Маска.

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