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ЕС выделит Киеву дополнительные деньги после жалоб Зеленского на Трампа

ЕС выделит Киеву дополнительные деньги после жалоб Зеленского на Трампа Евросоюз выделит Украине дополнительные средства на закупку вооружений, решение принято по итогам телефонного разговора с Зеленским, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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