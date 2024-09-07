Почему абхазы не хотят в Россию. Что их не устраивает?

ВК

Вадим Ксенофонтов

Самый простой и лучший вариант найти общий язык с абхазами (А кто они? В начале 80 - х годов ХХ века я несколько раз бывал там. Вот что осталось в памяти: Экскурсовод, армянин, во время поездки на озеро Рица, рассказал, что Абхазия это маленькая АССР, в которой населения меньше 600 тыс человек, из которых 400 тыс - армяне, 100 тыс менгрелы, а аборигены, около 50 тыс, все живут в горах, и их редко увидишь внизу.) - это вернуть их в состав Грузии. И Грузия будет счастлива и Абхазия, и Россия. Конечно же, на определенных условиях - никаких баз НАТО и Западных друзей. Ни в Грузии, ни в Абхазии. Уверен все будут счастливы.