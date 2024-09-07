Разговоры с представителями этой национальности привели меня к следующему пониманию - Россию они уважают, россиянам - благодарны, за то, что мы помогли им избежать этнических чисток в 90-е годы, но вот основные тезисы, почему они не хотят в Россию - такие: Первый и главный.
Почему абхазы не хотят в Россию. Что их не устраивает?
Комментарии
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Леонид Руси
Нужно знать, что абхазы под знаком Лев, что на шахматной доске... чёрная королева. А Россия... Водолей, и чтобы понять её статус, белая королева... И вы думаете... черная королева... будет пахать? ))) Королева любит управлять событиями и поддаными
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9 час.
ВК
Вадим Ксенофонтов
Самый простой и лучший вариант найти общий язык с абхазами (А кто они? В начале 80 - х годов ХХ века я несколько раз бывал там. Вот что осталось в памяти: Экскурсовод, армянин, во время поездки на озеро Рица, рассказал, что Абхазия это маленькая АССР, в которой населения меньше 600 тыс человек, из которых 400 тыс - армяне, 100 тыс менгрелы, а аборигены, около 50 тыс, все живут в горах, и их редко увидишь внизу.) - это вернуть их в состав Грузии. И Грузия будет счастлива и Абхазия, и Россия. Конечно же, на определенных условиях - никаких баз НАТО и Западных друзей. Ни в Грузии, ни в Абхазии. Уверен все будут счастливы.
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3 час.
Надежда
Странно, но наглядный пример окраины НИЧЕМУ не учит...😳
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1 час.
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