Работу маршруток проверили в Петрозаводске

Проверка маршрутных автобусов в Петрозаводске: прошел рейд на Кукковке В четверг, 29 января, специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта Петрозаводска совместно с автоинспекторами и сотрудниками Ространснадзора провели проверку работы маршрутных автобусов.
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