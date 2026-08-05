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Вечерний Новосибирск

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Устроившего стрельбу в аптеке новосибирца задержали полицейские

Устроившего стрельбу в аптеке новосибирца задержали полицейские

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганстве с применением оружия. Инцидент произошёл 2 августа 2026 года в одной из аптек на улице Доватора — между двумя посетителями вспыхнул словесный конфликт, переросший в драку.

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