Устроившего стрельбу в аптеке новосибирца задержали полицейские

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганстве с применением оружия. Инцидент произошёл 2 августа 2026 года в одной из аптек на улице Доватора — между двумя посетителями вспыхнул словесный конфликт, переросший в драку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии