Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Срез общества

У  меня,  как  и   у  всех  добрых  людей,   черносотенцев  и  охранки,    часто  возникают   мысли:  ну   ПОЧЕМУ,  почему  у  нас  так?!!  Почему    две  молодые  дуры  с  половыми    губами    на  лице  ржут  и  ёрничают,  что  Крымский  мост  взорвали  слишком  рано;  почему    какой-то  немолодой  поц,  вынужденный  ехать  из  Крыма   по  сухопутному  коридору   через  новые-старые  российские   регионы,    в  эфире  Россия-24 кривляется  и  говорит, что  он  через  Харьков  поедет (и  самое  смешное,   что  если  бы  укропы  его пропустили,    сей  брацконародник  действительно  поехал   бы  через   Харьков!);  почему   Украина  с  лёгкостью  вербует  на  территории  России   агентов, готовых  совершать  диверсии  и теракты;   почему  в   России    побратимы    запрещённого   "Азова" (да,  да  они  сами  в  своей  поганой  плёночке  признались,  что   они такие  же,  как  "Азов")  пошли   на   Москву,  а  на  Украине  навозовцы  на  Киев  не  ходят;  почему  у  нас    господа   генералы   говорят    в  открытую  то, что    можно   говорить только  на   заседаниях  Генштаба,  почему,  почему,  почему?!!Точного  ответа    на   этот  вопрос  нет,  но  кое-какие  мысли  есть.

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