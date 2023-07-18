Срез общества

У меня, как и у всех добрых людей, черносотенцев и охранки, часто возникают мысли: ну ПОЧЕМУ, почему у нас так?!! Почему две молодые дуры с половыми губами на лице ржут и ёрничают, что Крымский мост взорвали слишком рано; почему какой-то немолодой поц, вынужденный ехать из Крыма по сухопутному коридору через новые-старые российские регионы, в эфире Россия-24 кривляется и говорит, что он через Харьков поедет (и самое смешное, что если бы укропы его пропустили, сей брацконародник действительно поехал бы через Харьков!); почему Украина с лёгкостью вербует на территории России агентов, готовых совершать диверсии и теракты; почему в России побратимы запрещённого "Азова" (да, да они сами в своей поганой плёночке признались, что они такие же, как "Азов") пошли на Москву, а на Украине навозовцы на Киев не ходят; почему у нас господа генералы говорят в открытую то, что можно говорить только на заседаниях Генштаба, почему, почему, почему?!!Точного ответа на этот вопрос нет, но кое-какие мысли есть.