17 случаев, когда соседи удивили своей добротой и заботой об окружающих

Кто из нас не слышал баек о невыносимых соседях, что тренируются в чечетке исключительно по ночам или упорно паркуются на чужом месте? Но есть и обратные примеры — поступки соседей, которые покажут, как совсем немного заботы и внимания могут сделать чей-то день светлее.