Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Последствия разгона USAID: потеряли работу грантоеды, занимавшиеся «расследованием преступлений РФ»

Последствия разгона USAID: потеряли работу грантоеды, занимавшиеся «расследованием преступлений РФ»

Разгон USAID и объявленная Дональдом Трампом заморозка американской внешней помощи зарубежным странам печально сказалась на фмнансировавшихся скандальным агентством программах расследовании так называемых «военных преступлений России на Украине», пишет Reuters.

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