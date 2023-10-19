Сечин: прямые инвестиции в энергетику открывают новые возможности для России и Китая

Прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики могут стать новой вехой сотрудничества России и Китая, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.