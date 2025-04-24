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Кремль озвучил окончательную позицию по завершению конфликта на Украине

Кремль озвучил окончательную позицию по завершению конфликта на Украине

Встреча Трампа и Путина должна быть продуктивной. Об этом в интервью французскому изданию Le Point рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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