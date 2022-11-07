Военное обозрение

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Американская пресса: Перед поездкой в Киев советник Байдена по нацбезопасности проводил переговоры с Патрушевым и Ушаковым

Американская пресса: Перед поездкой в Киев советник Байдена по нацбезопасности проводил переговоры с Патрушевым и Ушаковым

Американская пресса, ссылаясь на источники в администрации США, пишет о том, что советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан перед своей поездкой в Киев провёл ряд переговоров с представителями российских властей.

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