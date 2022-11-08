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Клаудиньо о «Зените»: «Особенный сезон, мы можем завоевать 2-ю звезду. Это дает дополнительный настрой»

Клаудиньо считает, что в этом сезоне «Зенит» стал сильнее, чем в предыдущем. «Думаю, мы точно прибавили по сравнению с прошлым сезоном.

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