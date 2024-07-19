Надругавшийся над крестом блогер-русофоб из Дагестана оказался педофилом

АГ

Александр Гуреев

ЧОПы уже оскатинились в Москве, всех подряд гребут лопатой лишь бы дыру заткнуть и денег хапнуть. Экзамены на лицензию там не нужно сдавать, оплатил за лицензию и работай. Ещё есть переодическая проверка ежегодно от 7-9 тыс., тоже не нужно сдавать, с зарплаты снимут. Там компы специально кодированы на провал, некоторые пробовали, фиксировали на телефон ответы на вопросы, бесполезно. После 3 раза просто отдавали деньги и не морочили себе голову. А вы посчитайте сколько в Москве сотрудников ЧОПа, миллионы. Даже офицеры МВД и МО не пытаются. Белоусов не знает ещё об этом. А ведь офицерам в отставке до 2010 не нужна была лицензия, а в2010 начался кризис в стране, как же пополнить казну и карманы ворам. В лёгкую. Официально 650 тыс., а неофициально миллионы.