Кто родился 4 февраля

Вячеслав Викторович Володин (60 лет), председатель Государственной Думы. Занимал должности заместителя председателя Саратовской областной Думы, первого заместителя председателя правительства и вице-губернатора области.
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