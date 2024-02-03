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Парламентская газета

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Кто родился 4 февраля

Кто родился 4 февраля

Вячеслав Викторович Володин (60 лет), председатель Государственной Думы. Занимал должности заместителя председателя Саратовской областной Думы, первого заместителя председателя правительства и вице-губернатора области.

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