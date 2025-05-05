Юрист раскрыл, почему ГАИ не станет штрафовать водителей старых автомобилей из-за новых правил

В интернете активно циркулируют слухи о том, что с весны 2025 года владельцев старых автомобилей будут штрафовать на суммы от 2 до 5 тысяч рублей за превышение выбросов, а также заставлять проходить техосмотр или утилизировать свои машины.
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