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«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл матч без забитого гола – 0:1 от «Боруссии»

Команда тренера Луиса Энрике уступила дортмундской «Боруссии» (0:1) в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов.

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