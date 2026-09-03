Кац: Израиль поможет палестинцам покинуть Газу и переехать в другие страны

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна будет способствовать эмиграции палестинцев из сектора Газа при участии других стран, сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Times of Israel.
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