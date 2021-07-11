Клаксон

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В Mini Cooper поставили двигатель V8

В Mini Cooper поставили двигатель V8

Внешне 3-дверный хэтчбек Mini Cooper практически ничем не выдает свой новый силовой агрегат. Необычный проект масштабной технической доработки Mini Cooper британской компанией Powerflex был представлен на знаменитом Фестивале скорости в Гудвуде.

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