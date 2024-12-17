Подарки, которые получат дети на омской губернаторской елке, обойдутся бюджету региона в 20 млн рублей.
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Подарки, которые получат дети на омской губернаторской елке, обойдутся бюджету региона в 20 млн рублей.