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Мировое обозрение

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Америка: снова без кораблей, снова на распутье

Америка: снова без кораблей, снова на распутье

Американский флот снова оказался в точке, где привычные решения не работают, а новые — не успевают. После сворачивания программы фрегатов Constellation, которая должна была стать основой обновления надводных сил, Вашингтон впервые всерьёз рассматривает вариант закупки боевых кораблей у союзников.

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