Америка: снова без кораблей, снова на распутье

Американский флот снова оказался в точке, где привычные решения не работают, а новые — не успевают. После сворачивания программы фрегатов Constellation, которая должна была стать основой обновления надводных сил, Вашингтон впервые всерьёз рассматривает вариант закупки боевых кораблей у союзников.