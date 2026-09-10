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Татар-информ

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Медведев: Потребности ВС РФ удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев

Медведев: Потребности ВС РФ удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев

Дмитрий Медведев в 2015 году Фото: © «Татар-информ» Потребности российской армии в живой силе полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, поэтому нет никакой необходимости в проведении мобилизации.

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