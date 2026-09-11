СК России открыл дела после аварии с 13 погибшими в Архангельске

СК России возбудил два уголовных дела после трагического ДТП на трассе М-8 в Архангельской области, где погибли 13 человек, среди них два ребёнка.
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