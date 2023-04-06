«Аврора» увеличивает частоту рейсов из Хабаровска в Анадырь

Авиакомпания "Аврора" по-прежнему летает из Хабаровска в чукотский Анадырь только по четвергам. Полеты будут продолжаться и в апреле, но в период повышенного спроса с 2 мая по 28 сентября 2023 года, компания намерена увеличить частоту полетов до двух раз в неделю - по вторникам и четвергам.
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