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Царьград

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Русские войска освободили 10 кв. км у Курахово в ДНР – заявление Рогова

Русские войска освободили 10 кв. км у Курахово в ДНР – заявление Рогова

Русские войска продолжают зачистку позиций ВСУ в южной части Курахово, западная ДНР. Владимир Рогов сообщил, что освобождено около 90% территории города, ключевого для продвижения к границе ДНР.

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