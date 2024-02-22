Искренность и душа: зрители поделились эмоциями от концерта "Любэ"

РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев на концерте в честь 35-летия коллектива, прошедшего 22 февраля в московском Crocus City Hall, рассказал о создании первой патриотической радиостанции России.
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