Заканчивается прием заявок к участию в премии «Здравомыслие»

В 2025 году премия «Здравомыслие» проводится уже в седьмой раз. Её основная цель — содействие развитию врачебной практики, поддержка авторов, популяризаторов медицины и продвижение основ здорового образа жизни.
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