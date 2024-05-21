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Саудовская Аравия сократила в марте добычу нефти

Саудовская Аравия сократила в марте добычу нефти Саудовская Аравия в марте 2024 г. снизила добычу нефти на 0,4% к февралю, следует из данных на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

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