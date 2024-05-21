Саудовская Аравия сократила в марте добычу нефти Саудовская Аравия в марте 2024 г. снизила добычу нефти на 0,4% к февралю, следует из данных на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Саудовская Аравия сократила в марте добычу нефти Саудовская Аравия в марте 2024 г. снизила добычу нефти на 0,4% к февралю, следует из данных на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).
Свежие комментарии