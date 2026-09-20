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Спорт Уик-Энд

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Шалимов объяснил, из-за чего у «Зенита» началась запара в концовке - «Балтика» прилично поддавила

Шалимов объяснил, из-за чего у «Зенита» началась запара в концовке - «Балтика» прилично поддавила

«Балтику» всегда интересно смотреть против топ-команд — что большие команды придумают против такого прессинга и агрессии, такой манеры игры? - поделился российский тренер Игорь Шалимов.

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