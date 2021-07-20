Заместитель премьер-министра Башкирии заподозрил в коррупции недропользователей

В ходе прошедшего заседания комиссии по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в данной сфере на территории республики, заместитель премьер-министра Азат Бадранов высказался о работе компаний добывающих компаний.
В ходе прошедшего заседания комиссии по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в данной сфере на территории республики, заместитель премьер-министра Азат Бадранов высказался о работе компаний добывающих компаний.
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