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Заместитель премьер-министра Башкирии заподозрил в коррупции недропользователей

Заместитель премьер-министра Башкирии заподозрил в коррупции недропользователей

В ходе прошедшего заседания комиссии по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в данной сфере на территории республики, заместитель премьер-министра Азат Бадранов высказался о работе компаний добывающих компаний.

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