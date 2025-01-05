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Россиян предупредили о риске столкнуться со сбоем биоритмов в праздники

В праздничные дни очень важно свести нарушения режима дня к минимуму, посоветовала в беседе с RT Елена Островская, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра (EMC).

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