Русские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года

Русские вузы совершат переход на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года.РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщает, что к этому моменту будут готовы и утверждены соответствующие нормативные правовые акты.
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