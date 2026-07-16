НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

«Бүләккә канистр да вәгъдә итәләр»: «бензин сатучы» мошенниклар барлыкка килгән

«Бүләккә канистр да вәгъдә итәләр»: «бензин сатучы» мошенниклар барлыкка килгән

Мошенниклар мессенджерларда, бензин сатып алырга тәкъдим итеп, Татарстан халкын алдый башлаган. Бу хакта «Татар-информ»да узган матбугат конференциясендә Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының Җинаятьчеләрне эзләү идарәсе мошенниклыкларны ачыклау бүлегенең аеруча мөһим эшләр буенча оператив хезмәткәре Рәдис Йосыпов сөйләгән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии