«Бүләккә канистр да вәгъдә итәләр»: «бензин сатучы» мошенниклар барлыкка килгән

Мошенниклар мессенджерларда, бензин сатып алырга тәкъдим итеп, Татарстан халкын алдый башлаган. Бу хакта «Татар-информ»да узган матбугат конференциясендә Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының Җинаятьчеләрне эзләү идарәсе мошенниклыкларны ачыклау бүлегенең аеруча мөһим эшләр буенча оператив хезмәткәре Рәдис Йосыпов сөйләгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии