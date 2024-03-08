15+ неожиданностей, с которыми столкнулись люди, как только вышли за порог дома

Дома тихо и спокойно, вот только выходить на улицу все равно придется. А там уже тут как тут и невоспитанные подростки в поездах, и эгоистичные парковщики у продуктовых, ну и куда же без соседской «доброты».
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