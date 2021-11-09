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Кемеровские силовики пришли с обыском к пятерым оппозиционерам

Кемеровские силовики пришли с обыском к пятерым оппозиционерам

Обыски проходят у экс-сотрудников местного штаба Навального, у активиста движения «Весна» и бывшего кандидата в Госдуму.

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Иван
ВЫходи!
дмитрий чагин
К наВаленкам? Правильно! Давно пора!
Виктор Михайлов
А чему тут удивляться ? Нашкодили - получите ! Это только обыск , а суд возможен - тогда и обсудим .
Юрий Петрушин
Не нравится им дедок. При чём тут обыск?
Владимир Якубенко
Там, где не выводят вшей, заводятся гниды. Что тут непонятного?
Александр
Хм....только я прочел название как "... к пятерым ОПИЗДИЦИОНЕРАМ"?

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