Кемеровские силовики пришли с обыском к пятерым оппозиционерам

АртемПолитикаКемеровские силовики пришли с обыском к пятерым оппозиционерамОбыски проходят у экс-сотрудников местного штаба Навального, у активиста движения «Весна» и бывшего кандидата в Госдуму.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИванВЫходи!дмитрий чагинК наВаленкам? Правильно! Давно пора!ВМВиктор МихайловА чему тут удивляться ? Нашкодили - получите ! Это только обыск , а суд возможен - тогда и обсудим .Юрий ПетрушинНе нравится им дедок. При чём тут обыск?Владимир ЯкубенкоТам, где не выводят вшей, заводятся гниды. Что тут непонятного?АлександрХм....только я прочел название как "... к пятерым ОПИЗДИЦИОНЕРАМ"?Комментировать
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