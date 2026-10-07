24smi.org - пос...
MainНовости России, У...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шимпанзе тоже говорят с «акцентом»: по голосу можно понять, где вырос примат

Шимпанзе тоже говорят с «акцентом»: по голосу можно понять, где вырос примат

По звуку голоса шимпанзе можно безошибочно установить его «прописку» в Африке. Ученые выяснили, что у этих приматов, как и у людей, есть собственные региональные манеры речи, которые напоминают диалекты.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым