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В РФ создан браслет для удобства управления бионическими протезами

В РФ создан браслет для удобства управления бионическими протезами

Российские специалисты завершили тестирование многоканального устройства для бионических протезов. Это внешняя система контроля, выполненная в форме браслета, позволяющая не просто управлять биопротезом руки, но и делать это на расстоянии.

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