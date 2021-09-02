В Роскачестве назвали самые некачественные товары в РФ

В числе самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают правила, — пельмени, мед и школьная форма, заявил в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Роскачества Максим Протасов.
В числе самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают правила, — пельмени, мед и школьная форма, заявил в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Роскачества Максим Протасов.
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