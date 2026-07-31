В России отметили День инкассатора с акцентом на технологии

За год российские инкассаторы совершают 825 тысяч выездов, проезжая около 124 миллионов километров. Современные технологии, включая искусственный интеллект, помогают строить оптимальные маршруты и прогнозировать потребность в наличных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии