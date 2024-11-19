Мишустин заявил о проблеме бюрократии в школах и вузах

Власти избавят учителей от бумажной волокиты в школах. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил на стратегической сессии «О качестве общего и профессионального образования» снижение бюрократической нагрузки на преподавателей.
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