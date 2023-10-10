Спецназовец перезаряжает Макаров одной рукой. Видео

Времена вестернов давно канули в лету, но фокусы с огнестрельным оружием все еще в цене. Классический ПМ, к примеру, мастера своего дела без проблем перезаряжают одной рукой — научиться этому вполне реально.
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