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Квартира, дом, дача

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  • lenivka
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  • Алексей
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Идеи декора: 7 ситуаций, когда привычные шторы — не нужны

Идеи декора: 7 ситуаций, когда привычные шторы — не нужны

Дизайн окон без штор в классическом понимании — с драпировками, подхватами и длиною в пол   Я, признаться, тоже до недавнего времени использовала традиционное оформление окон — каких только не было штор в интерьере моего дома: и классических гардин в три слоя, и рулонных, и римских, и плиссе.

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